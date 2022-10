Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour ramener un nouveau résultat positif dans cette campagne européenne, les Saint-Gillois pourront compter sur leur expérimenté (31 ans) défenseur anglais Christian Burgess. Un joueur qui profite de l’occasion pour revenir sur sa grande forme du moment. Et qui n’oublie pas de glisser un petit mot sur son ancien coach, Felice Mazzù, récemment démis de ses fonctions à Anderlecht.

Christian Burgess, est-ce important pour l’Union de terminer à la première place de son groupe ?

Oui car si tu arrives directement en huitièmes de finale, tu peux ensuite te mettre à rêver de passer en quarts. Ce qui serait dingue. Or, si tu finis, deuxième, tu as une belle affiche, c’est vrai. Tu peux prendre Barcelone, la Juventus ou l’Atlético Madrid par exemple. Mais ton aventure européenne pourrait s’arrêter là. Or, nous voulons aller le plus loin possible.

À l’aube de cette campagne européenne, vous seriez-vous imaginé vous retrouver dans une telle position après quatre journées ?

Honnêtement, je voulais juste être qualifié pour le top 3 pour pouvoir prolonger l’expérience européenne. Mais je ne pensais pas qu’on serait en tête avant la cinquième journée. Cela me surprend, mais c’est fantastique.