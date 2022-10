Frameries: le conducteur percute plusieurs voitures et prend la fuite!

Un conducteur défonce la façade de Jacqueline et Toni à Frameries: «A quelques centimètres, tout explosait!» (vidéo) Toni et Jacqueline sont à bout. Samedi après-midi, une voiture a défoncé leur façade. Le couple a d’abord pensé à une explosion. Heureusement, leurs petites-filles ne jouaient pas dans la pièce où la voiture a foncé. Ils témoignent.

La maison de Toni affiche d’importants dégâts. - D.R.

Par Jessica Collini Journaliste La Province

Le samedi de Jacqueline et son mari Toni a viré au cauchemar. Il était 17h30, quand le couple a entendu une énorme déflagration rue des Squares à La Bouverie… « Nous étions dans la cuisine avec mon beau-frère et ma belle-sœur », nous explique Jacqueline. « Puis tout d’un coup, nous avons entendu le bruit d’une explosion. »

Mari et femme se sont directement dirigés vers la porte d’entrée et là c’est le drame ! Une voiture est littéralement rentrée dans leur façade. La société DG Dépannage l’a prise en charge.

Un tas de briques est à terre. - J.C.

Toni pensait qu’il s’agissait d’une explosion. - J.C.

Jacqueline et son mari sont choqués par le spectacle sous leurs yeux. Des briques sont éparpillées sur le sol. Leur porte d’entrée est complètement détruite. « Je n’ai plus de façade », déplore Toni, qui se rappelle avoir vu une voiture vide en sortant de la maison. « Les airbags étaient déclenchés. » Tellement qu’il était choqué, le Bouverisois s’est assis. Le conducteur s’est approché de lui, et s’est excusé. Le lendemain des faits, le jeune homme est revenu s’excuser. Samedi après-midi, Toni se sentait mal. Il a téléphoné à son assurance. Il ne savait plus quoi faire… Un pompier est venu sur place, pour s’assurer que la stabilité du bâtiment n’avait pas bougé. « Il a vérifié le compteur de gaz. À quelques centimètres près, tout explosait ! »

La voiture a terminé sa course dans la façade. - D.R.

La façade est barricadée à présent. - J.C.

À bout, Jacqueline ajoute : « Si mes petites-filles étaient là et qu’elles jouaient dans la pièce, et que le conducteur était arrivé à ce moment-là, elles seraient mortes ! » Même son beau-frère et sa belle-sœur, qui venaient d’arriver chez elle, auraient pu y passer… Jacqueline et son mari n’en sont pas à leur premier accident. Par le passé, leur porte de garage a déjà été percutée et l’automobiliste a pris la fuite. Un bus d’école a même encastré son rétroviseur dans le châssis d’une fenêtre. Le couple ne compte même plus le nombre de fois que leur propre voiture a été percutée… Jacqueline se rappelle d’une nuit où elle était toute seule. Son mari était à l’hôpital. Sa voiture était stationnée près de sa porte. « J’ai entendu un boum. » Le choc a été violent. « Ma voiture a percuté un véhicule en face », se souvient la Bouverisoise. Ce à quoi son mari répond : « Je n’ose même plus me stationner dans la rue. Je rentre directement ma voiture dans mon garage. »

Toni n’a plus de façade... - D.R.

Un drame aurait pu arriver samedi après-midi. Si l’accident s’était passé en pleine semaine, le conducteur aurait pu faire des victimes. Des écoles se trouvent à proximité de l’endroit de l’accident. Un passage piéton se trouve juste devant la maison, et les élèves l’empruntent régulièrement. S’il n’y a pas de changements, il risque d’y avoir d’autres accidents. La rue est en sens unique, rappelle le couple. Les automobilistes vont jusqu’à se disputer la priorité. De son côté, le bourgmestre Jean-Marc Dupont admet que la rue des Squares est étroite. Il invite les riverains à prendre contact avec l’échevin de la Mobilité, Didier Draux.

Un entrepreneur est déjà venu pour la façade. Il espère retrouver la même brique. « Je ne veux pas non plus un dégradé de façade », se plaint Toni. Le menuisier lui a déjà annoncé qu’il ne pourra pas venir placer la porte, ni les fenêtres avant fin février. L’un des radiateurs s’est même retrouvé en dessous des briques… Toni a donc dû éteindre sa chaudière. « Heureusement qu’il nous reste un poêle à pellets », poursuit Jacqueline.

Le conducteur s’est excusé auprès des propriétaires. - D.R.

La société DG Dépannage a pris la voiture sinistrée en charge. - D.R.

Depuis l’accident, des barrières ont été installées autour de la maison. La façade a été barricadée, mais une société de nettoyage doit repasser ce mercredi pour déblayer les débris.

