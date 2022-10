Un arrêt de travail de deux heures a eu lieu dans les CPAS bruxellois ce mercredi

Les CPAS de la région de Bruxelles-Capitale ont arrêté le travail, mercredi entre 10h et 12h, pour rappeler leurs demandes à la Région. Ils sollicitent un refinancement des CPAS, un engagement de personnel supplémentaire et une amélioration des conditions de travail et des conditions salariales, a déclaré à Belga Carine Rosteleur, secrétaire régionale CGSP ALR Bruxelles. Un nouvel arrêt de travail aura lieu lundi et une grève du secteur est prévue le 16 novembre.

La Fédération des CPAS de la Région bruxelloise avait déclaré, il y a quelques semaines, qu’elle partageait « pleinement le constat d’une dégradation des conditions de travail des agents des CPAS », qui sont « toujours plus sollicités pour accompagner les familles les plus modestes durement impactées par les crises successives ». La Fédération avait affirmé en appeler au gouvernement fédéral et à la Région de Bruxelles-Capitale pour garantir l’avenir de ces institutions publiques.