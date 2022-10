Une peine de travail plaidée pour un jeune de 18 ans, prévenu dans le dossier Peterbos

Me Nicolas Crutzen a plaidé une peine de travail, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour son client, un jeune homme de 18 ans qui a été enrôlé dans le trafic de stupéfiants du Peterbos. « Il est avéré qu’on a utilisé des mineurs pour la vente des stupéfiants. C’est le cas de mon client », a plaidé l’avocat. « Il a été utilisé comme guetteur et a accepté de donner son identité pour activer des cartes SIM », dans le but de gagner une septantaine d’euros par jour, a affirmé Me Crutzen. 31 personnes sont devant la justice pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht, entre 2021 et 2022.

« On entre dans ce dossier, concernant mon client, par petites touches, comme un tableau impressionniste. Il apparaît tout d’abord comme l’un des mineurs utilisés pour la vente. L’enquête de téléphonie montre qu’un certain B.Z. lui donne des ordres », a plaidé Me Crutzen. « Son domicile sera perquisitionné plus tard et les enquêteurs y découvriront un sac poubelle contenant des petits sachets, une balance et un GSM. On ne trouve ni argent ni objet de valeur, ce qui en dit long sur son rôle minime dans ce dossier. Il a avoué, après plusieurs auditions, avoir été guetteur », a poursuivi le pénaliste.