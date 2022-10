Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lior Refaelov (36 ans) n’a plus posé son doigt sur la bouche mercredi, comme il l’avait fait dimanche à Sclessin devant toute la Belgique du football, pour faire taire un Wesley Hoedt l’exhortant à sortir plus rapidement du terrain. Hoedt, de son côté, lui a suggéré de prendre une photo de réconciliation au début de l’entraînement. « Comme ça, ils écriront une fois autre chose », a lancé le Néerlandais. Mais Refaelov a préféré parler aux médias. Il sait que l’heure n’est plus aux gamineries au parc Astrid.