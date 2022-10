Même s’il y en a moins, le nombre de chats dans les refuges reste très élevé à Bruxelles

Comme chaque année, le chat reste l’espèce que l’on retrouve le plus souvent en refuge.

Un pic de prise en charge peut, comme les années précédentes, être relevé pendant l’été. On constate que la majorité d’entre eux trouvent un foyer et sont adoptés (61%). On relève également une hausse du pourcentage de chats déjà stérilisés au moment de leur prise en charge (18% contre 11% en 2018).