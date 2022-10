Le chef de corps de la police de Bruxelles Nord, Olivier Slosse, défend l’intervention policière suite à la contestation du plan Good Move à Schaerbeek: «Il est anormal de devoir utiliser une arroseuse pour protéger la signalisation routière»!

Le MR schaerbeekois affirme que les manifestants anti Good Move « avaient reçu l’autorisation de la police de démonter les panneaux et les barrières des places Pavillon et Stephenson afin de les déposer symboliquement devant la maison communale ». De source policière bien informée, on tient à faire savoir qu’il s’agit d’une affirmation inexacte. « Suite à une négociation de la manifestation du lundi soir, il avait été convenu avec les manifestants que les panneaux de signalisation temporaire Good Move, qui avaient déjà été démontés, pourraient symboliquement être déposés devant la maison communale lors de la manifestation de mardi soir. Seul bémol ? Les ouvriers communaux sont entre-temps passés sur place pour récupérer tous ces panneaux de signalisation temporaire. Bref, en aucun cas, la police de Bruxelles Nord n’a donné son autorisation pour vandaliser la signalisation routière permanente. Sinon on ne serait pas intervenu suite à cela », commente cette même source policière bien informée. « 200 personnes présentes » Quant à celles et ceux qui estiment que la police locale n’a pas agi suffisamment rapidement, suffisamment fermement, au moment où des manifestants anti Good Move s’en prenaient à cette fameuse signalisation routière permanente. Le chef de corps de la police de Bruxelles Nord, Olivier Slosse, s’est fendu d’un « thread sur les panneaux de signalisation routière à Schaerbeek » (comprenez : un « fil » de 11 tweets sur le réseau social Twitter) pour débriefer et défendre l’intervention policière qui a eu lieu suite à la contestation du plan Good Move à Schaerbeek.

« Au moment où les manifestants ont retiré les panneaux de signalisation, plus de 200 personnes étaient présentes, dont des manifestants, des familles avec enfants, des habitants du quartier et d’autres quartiers, certains portant un masque buccal. Agir à ce moment-là pour mettre fin à ces infractions irait à l’encontre des principes d’action policière, car agir au sein d’un groupe aussi diversifié risque de blesser des passants et des spectateurs, que ce soit par l’action de la police ou par celle de têtes brûlées. En plus, il y a une chance réelle que vos actions elles-mêmes causent encore plus de violence, avec pour résultat plus de dommages et plus de victimes », justifie Olivier Slosse.

« Identifier les auteurs » « Un panneau routier démonté ou endommagé peut être remplacé le lendemain sans problème (…) Mais tout cela ne signifie absolument pas qu’il est acceptable de commettre des délits et d’enlever les panneaux de signalisation. C’est pourquoi nous analysons les images afin d’identifier les auteurs, d’établir des procès-verbaux et de les envoyer au procureur du Roi. Par la suite, nous avons également reçu des informations selon lesquelles un certain nombre de personnes présentes ont été victimes d’agressions, heureusement sans blessures physiques graves. Ces personnes seront également contactées pour rédaction de p.-v. Parce que toute forme de protestation, ou de désobéissance civile, prend certainement fin lorsque l’intégrité physique des individus, et des travailleurs de secours, est touchée », souligne le chef de corps de la police de Bruxelles Nord.