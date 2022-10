Deux nouvelles aires de jeux en projet à Quaregnon et Wasmuël: «Nous espérons que tout soit terminé pour l’été»

Ce jeudi soir à Quaregnon, le conseil communal devrait approuver les conditions et le mode de passation du marché concernant la pose de différents jeux dans les espaces publics.

Une bonne nouvelle pour les citoyens, qui attendent cela depuis 2020. D’abord retardée à cause de la pandémie, la création de deux aires de jeux devrait finalement intervenir d’ici l’été 2023. « La première aire de jeux devrait se situer près de l’esplanade du Fair-play, près de l’académie de musique et de la piscine de Quaregnon. Il devrait y avoir un tobbogan, une balançoire et des bascules afin que les enfants prennent du plaisir. Si cela fonctionne bien, pourquoi ne pas l’agrandir à l’avenir », évoque le bourgmestre Damien Jenart.