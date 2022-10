Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après les mises en suspens des plans Good Move à Anderlecht, Jette, Schaerbeek et Molenbeek, les habitants d’Ixelles ont trouvé une source de motivation pour se mobiliser à leur tour contre les mesures de mobilité prises à Ixelles. Depuis le début de la semaine, la commune d’Ixelles met en place la première phase de son plan Good Move dans le quartier Flagey-Etangs avec des rues passant en sens unique et l’installation de filtres de mobilité. Et une pétition a été lancée contre ce plan dans le quartier Flagey.