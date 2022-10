Des acheteurs d’Affaire conclue aux galeries Anspach ce week-end

En effet, les objets qui sont offerts par les participants seront expertisés au meilleur prix et dès l’affaire conclue, le vendeur cédera l’intégralité du montant proposé pour son bien au profit de l’action caritative Viva for Life.

Le samedi 29 octobre, les Galeries Anspach accueilleront huit acheteurs de la célèbre émission « Affaire conclue ». Au programme : une vente aux enchères unique et exclusive dont le principe repose sur la générosité des donateurs.

Ensuite, dès 14h, la vente aux enchères au profit de Viva for Life débutera en présence des 15 donateurs qui ont généreusement offert un objet. L’événement est ouvert au public sur pré-inscription (disponible sur notre site internet : www.anspach-brussels.be ).

De grandes personnalités ont confirmé leur présence à cet événement : Caroline Margeridon, Stéphane Vanhandenhoven, Aurore Morisse, Bernard Dumeige, Alexandra Morel, Glorian Kabongo, François-Xavier Renou, François Cases Bardina, Gerald Watelet (animateur) et le tandem de commissaires-priseurs Alexandra Chaillou Weidmann & Jérôme Duvillard.

« Cet événement, organisé à proximité du piétonnier, démontre le grand cœur des acheteurs emmené par le plus bruxellois de tous, Stéphane Vanhandenhoven et des vendeurs qui accepteront de participer. La Ville de Bruxelles qui compte 3 magasins d’acheteurs de l’émission d’Affaires conclues est intimement liée à la célèbre émission et il est évident pour les autorités de la Ville de soutenir le projet », commente Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.