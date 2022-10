Europa League: l’Union Saint-Gilloise vise la première place de son groupe à Malmö (direct à 18h45)

En Europa League, l’Union Saint-Gilloise peut s’assurer de la première place du groupe D lors de son déplacement à Malmö, lanterne rouge avec 0 point. En tête avec 10 points, les Saint-Gillois seront certains de terminer à la première place en cas de victoire, peu importe le résultat d’Union Berlin-Braga, qui comptent respectivement 6 et 7 points. Un point pourrait également suffire à la RUSG, à condition qu’Union Berlin-Braga se termine aussi sur un partage.

Pas de surprise dans le 11 de base

Karel Geraerts n’a pas réservé de grandes surprises dans son onze de base pour défier Malmö. L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise a notamment titularisé Loïc Lapoussin sur l’aile gauche, laissant Simon Adingra sur le banc pour débuter en Suède.

Le coach a misé sur une défense composée du gardien Anthony Moris et des défenseurs Siebe Van Der Heyden, Christian Burgess et Ismaël Kandouss. Lapoussin et Bart Nieuwkoop occuperont les deux flancs alors que Senne Lynen, Teddy Teuma et Lazare Amani animeront le milieu de terrain.

Le duo Dante Vanzeir-Victor Boniface devra se charger d’alimenter le marquoir du Malmö New Stadium contre des Suédois qui n’ont pas encore gagné le moindre point dans cette campagne.

Au match aller, Malmö avait mené à deux reprises mais des goals de Teuma et Bonface avaient fait la différence, faisant finalement pencher la balance du côté unioniste (3-2).

Le direct commenté

Les classements