Pour Pelhpine, Sarah et Caroline, les créatrices de Fat Friendly, le but de leur concept est de cartographier différents lieux (bars, restaurants, cinémas, salles d’attente, etc.) accessibles aux personnes grosses. « Nous avons créé l’ASBL Fat Friendly autour de ce projet », précise Pelphine, une des trois co-fondatrices. « Ce projet de cartographie, il part avant tout de notre propre expérience. »