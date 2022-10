Procès Peterbos : un sursis probatoire plaidé pour l’un des principaux prévenus

«Mon client avait pour rôle d’approvisionner les vendeurs. Ce n’est pas un dirigeant de l’organisation», a plaidé Me De Vlaemynck. «Les écoutes montrent qu’il ’dispatchait’ les jeunes vendeurs au Peterbos, mais ce n’est pas pour autant un responsable du trafic». L’avocat a donc contesté la qualité de dirigeant d’une organisation que le procureur impute à son client. Il a également contesté la période infractionnelle retenue dans le réquisitoire et a demandé au tribunal de la raccourcir. Enfin, il a demandé à la juge de tenir compte du fait que son client est impliqué dans un trafic de cannabis mais pas de cocaïne.

Me Yannick De Vlaemynck a plaidé, jeudi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, le bénéfice d’une mesure de sursis probatoire pour son client, suspecté par le procureur d’être un «sous-chef» de l’organisation criminelle qui menait un vaste trafic de stupéfiants dans le quartier du Peterbos. Trente-et-une personnes sont devant la justice pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht, entre 2021 et 2022.

Sur le plan de la situation personnelle du prévenu, Me De Vlaemynck a parlé d’un contexte familial extrêmement compliqué, poussant le jeune homme à s’impliquer dans un trafic de stupéfiants qui rapporte beaucoup d’argent rapidement. «Le père de mon client est parti et a abandonné sa famille. La mère de monsieur compte donc sur son fils plus âgé pour être l’homme de la maison. Chez eux, les moyens financiers c’est la catastrophe», a expliqué l’avocat.