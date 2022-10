Infrastructures sportives partagées entre Lens et Jurbise: «Le dossier avance»

Les élus ont officiellement approuvé le lancement de la procédure de marché public afin de consulter l’intercommunale ECETIA. La commune va lui confier la mission d’auteur de projet pour l’élaboration et le suivi du dossier complet portant sur la construction des infrastructures sportives communes entre les deux entités.

Pour rappel, le futur complexe sportif pourrait proposer aux habitants des deux entités une grande salle multisport et une salle plus petite pour des disciplines comme le football, la gym, le basket ou encore la danse. Il serait géré en commun par l’intermédiaire d’un conseil de gestion composé de représentants des deux communes mais aussi des écoles et clubs qui utiliseraient les installations.