Jan Vertonghen après le partage entre Anderlecht et le FCSB: «On encaisse sur des erreurs de débutants»

Jan Vertonghen a vécu une nouvelle soirée très frustrante, jeudi soir, au parc Astrid. « Je suis 100 % déçu évidemment », pestait le Diable rouge après coup. « Ce match aurait dû être un nouveau départ pour tout le club. Et, contre cet adversaire, tout était réuni pour retrouver la confiance. Malheureusement, ils ont concrétisé leurs deux vraies occasions du match alors que, de notre côté, nous avons eu beaucoup d’opportunités pour marquer davantage. »

Et comme les Mauves sont aussi peu efficaces derrière que devant, ils sont à nouveau passés à côté d’une victoire qui leur tendait les bras. « Lorsque vous menez 2-1 à un quart d’heure du terme, vous devez à tous les coups contrôler et garder le match en main », reconnaissait Vertonghen. « Sur le premier goal roumain, le défenseur s’intercale entre Wesley et moi, et je ne voyais pas ce qu’il se passait dans mon dos. Il était difficile, dans ces conditions, d’intervenir convenablement. Sur le deuxième but qu’on encaisse, les consignes n’ont pas été respectées. C’est pourtant la base de tout : la mentalité et le respect des consignes. »

Pour la énième fois de la saison, les sifflets des sympathisants bruxellois ont sanctionné la prestation du RSCA. « Je comprends une nouvelle fois la colère de nos fans », réagissait Sterke Jan. « Tout le monde attend mieux de cet Anderlecht, qui a précisément les qualités pour faire mieux. Maintenant, nous devons aller de l’avant, nous n’avons pas le choix. Il nous faut réagir dimanche contre Eupen. Seul un meilleur football, davantage d’agressivité et une attitude collective nous permettront de nous en sortir. »

En attendant, même s’il n’est pas non plus irréprochable, l’international belge de 35 ans se demande certainement de plus en plus souvent dans quelle galère il a mis les pieds. « « J’ai choisi de venir à Anderlecht parce que je reste ambitieux et que je voulais jouer à tout prix », glisse-t-il. « Benfica réalise de belles choses pour le moment, mais je n’y aurais pas reçu beaucoup de temps de jeu. J’aurais pu rester et profiter du soleil au Portugal, mais je ne voulais pas me contenter de cela. Cela ne se passe pas vraiment comme je l’aurais espéré, mais je mets tout en œuvre pour que ça aille mieux. » S’il n’est jamais trop tard, il est plus que temps.