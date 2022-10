L’Union continue à rêver en Europa League: «Le Barça dès les 8es, ce serait incroyable»

Quelques instants après avoir accueilli les louanges de Tony Bloom, l’actionnaire majoritaire de l’Union, dans le vestiaire, Teddy Teuma avait un peu de mal à réaliser la portée de ce nouvel exploit. « C’est incroyable, on est super-contents, super-fiers, de cette campagne. S’assurer la première place à une journée de la fin, ce n’était pas prévu. Mais on a prouvé qu’on méritait notre place dans cette compétition. Si on en est là aujourd’hui, ce n’est pas pour rien », s’extasiait le capitaine, auteur d’un but et d’un assist ce jeudi. « On avait à cœur de conserver cette clean sheet car, dans le passé, on était plus souvent dans la réaction que dans l’action. Ici, on a montré qu’on savait prendre un match en main et le gérer de la bonne manière. C’est positif, on continue d’évoluer dans le bon sens, d’apprendre. »

En huitièmes de finale, l’Union pourrait affronter un cador européen. La Juventus, l’Atlético Madrid, le FC Barcelone… ? « On est là pour affronter des grandes équipes. Dans tous les cas, je pense que ce sera un très gros morceau. À choisir, je prendrais le Barça. Aller au Camp Nou, c’est un rêve de minot. Ce serait magnifique. OK, il faudrait garder les pieds sur terre. Mais on a prouvé, dans cette phase de groupe, que l’on pouvait rivaliser avec des grosses équipes. Donc, pourquoi pas ? »

Bormans : « L’argent sera investi au sein du club »

Philippe Bormans (CEO de l’Union), on vous devine aux anges après cette qualification pour les huitièmes de finale ?

Le parcours effectué est magnifique. À chaque match, cette équipe affiche de belles valeurs, de la puissance. Après seulement cinq journées, nous sommes déjà les vainqueurs de ce groupe relevé. C’est incroyable. On dit souvent que la deuxième saison – celle de la confirmation – est plus dure que la première. On avait tous un peu peur. Mais on voit qu’on parvient aussi à prendre des points en championnat. Chapeau à l’équipe et au coach pour la façon dont il gère le noyau. Ils méritent ce qu’ils leur arrivent. On ne réalise pas encore ce qu’ils ont accompli.

Une envie particulière pour le prochain tour ?

On ne peut pas influencer le tirage au sort, on verra bien… Le plus important, c’est que l’on franchit un tour supplémentaire. En attendant, nous allons également essayer de gagner contre l’Union Berlin. En tout cas, tant sportivement que financièrement, c’est énorme. Avec ces trois millions d’euros, l’argent sera investi dans le club. J’espère d’ailleurs qu’un jour, nous pourrons évoluer dans un stade tels que ceux dans lesquels nous avons joué durant la campagne.

La rumeur d’un retour d’Undav circule. Qu’en est-il ?

Je l’ai entendu aussi, mais non, Deniz mérite sa place en Angleterre. Il va continuer à travailler pour obtenir sa chance. On n’est pas un club avec des stars. On donne plutôt l’opportunité à des garçons moins connus.