Back to the future ! Robin Veldman l’avait promis, il a tenu parole au niveau de son plan de jeu. Exit le 3-5-2 de Felice Mazzù et retour à un dispositif hybride extrêmement proche du fameux 4-2-2-2 (ou 4-2-3-1 selon les cas) si cher à Vincent Kompany. Mais dans les faits, et surtout au tableau marquoir, ce partage (2-2) ne peut être perçu que comme un échec.

L’entraîneur venu du tout droit de l’équipe II anderlechtoise n’aura donc pas rendu le sourire promis aux joueurs et aux supporters. Pire, c’est dans un concert de sifflets, au son des « Shame on you » ou à la lecture d’une banderole de protestation « Bougez-vous ! » que l’équipe bruxelloise fut contrainte de se retirer, la tête basse, dans les vestiaires. Pendant que le président Wouter Vandenhaute et son épouse, qui tentaient de s’éclipser discrètement, durent se résoudre à battre en retraite, en constatant, qu’au même endroit, une grande partie du public avait eu l’idée de faire de même...