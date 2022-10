Mons-Borinage: plusieurs communes reçoivent une subvention pour installer des bornes de recharge électriques

Dans le cadre du programme « Politique Locale Énergie Climat » (POLLEC), les services de la province de Hainaut aident les communes à mettre en œuvre leur propre Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC).

Le Hainaut veut aussi soutenir les municipalités dans le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques. « Après un appel à candidatures et un examen technique de leur dossier, le collège provincial vient de valider l’octroi d’une subvention de plus de 16.000 € à onze communes pour installation d’une ou plusieurs de ces bornes sur leur territoire. À Mons-Borinage, plusieurs communes ont été sélectionnées : Dour, Honnelles, Mons, Quaregnon et Saint-Ghislain.