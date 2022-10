Arrêt progressif des tests PCR dans les centres de testing à Bruxelles fin octobre

Changements en perspective pour les tests PCR en Région bruxelloise. La Cocom va progressivement arrêter les tests PCR dans ses centres de testing. Un premier changement concerne l’arrêt des prélèvements pour tests PCR payants (ex : un test pour partir en voyage) dans les deux centres de testing bruxellois (Molenbeek et Pacheco) au 31 octobre. L’activité de testing PCR dans les deux centres de testing Molenbeek et Pacheco se termine définitivement le 30 novembre.

Cette décision intervient suite à la révision de la stratégie de dépistage décidée par la Conférence interministérielle Santé publique du 12 octobre, qui privilégie les autotests et les tests rapides antigéniques hormis pour des cas particuliers.

Pour une transition en douceur pour le personnel des centres et les citoyens, mais aussi pour continuer à suivre l’émergence du variant BQ1, la Région bruxelloise a choisi de laisser encore les centres de testing réaliser les tests PCR remboursés par l’assurance-maladie jusqu’à la fin novembre.

Alternatives Pour toutes les situations qui ne nécessitent plus un test PCR, de nombreux généralistes et plus de 360 pharmacies effectuent les tests antigéniques rapides. Les autotests sont toujours en vente dans tout le réseau de pharmacies bruxelloises et dans certains commerces. Pour les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM), qui étaient au nombre de 330.000 en 2020 à Bruxelles, il est toujours possible de se procurer un autotest au prix de un euro, à raison de deux tests maximum par semaine. Pour les personnes dont les symptômes persistent et/ou s’aggravent au-delà de 5 jours, il est conseillé de consulter le médecin généraliste qui décidera au cas par cas si elles doivent se faire retester et, si oui, avec quel type de test (test rapide antigénique ou test PCR). Dans les cas où le médecin généraliste recommande un test PCR, les patients ont alors le choix de l’effectuer chez celui-ci ou dans un des laboratoires cliniques proposant ces tests. La liste des lieux de prélèvement est disponible sur https ://testcovid.doclr.be/#!/saps. Centres de vaccination Du côté de la vaccination, la Wallonie va fermer plusieurs centres de vaccination. Grâce au succès de la campagne de revaccination entamée en septembre, 13 des 22 centres fermeront leurs portes à partir du 7 novembre, indique vendredi un communiqué de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS). Neuf centres de vaccination resteront néanmoins ouverts à raison de deux jours par semaine où il sera possible de se faire vacciner avec ou sans rendez-vous, et ce dans chaque province wallonne.