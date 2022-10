Talk foot: comment Anderlecht va bien pouvoir se relever (vidéo)

A Anderlecht, c’est la crise et son président, Wouter Vandenhaute, ne s’en cache pas. Manque d’efficacité, manque de caractère, … il y a bien trop de carences au sein de l’équipe bruxelloise qui doit, après 14 journées, se contenter d’une 12ème place au classement à 13 points du top 4.

Rien ne va plus. Felice Mazzù a cédé sa place au néerlandais Robin Veldman, ex-coach des U23 anderlechtois. Ce dernier ne devrait cependant assurer l’interim que pour quelques matches.

Anderlecht n’a plus gagné de trophée depuis … 2017. Un bail !

Comment le RSCA pourra-t-il redresser la situation et sortir de la crise ? Nos experts Jean-François Rémy (VOOSPORT), Vincenzo Ciuro (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) donnent leur avis.