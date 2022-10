La Stib offre des renforts vers les cimetières pour la Toussaint à Bruxelles

Les itinéraires des lignes de bus 37, 43, 59, 63, 73 et 74 seront légèrement adaptés durant les heures d’ouverture des cimetières le mardi 1er novembre. Une navette sera également mise en circulation entre la station de métro Crainhem et l’arrêt Long-Chêne. La Stib entend ainsi faciliter l’accès aux cimetières d’Uccle, Anderlecht, Bruxelles, Etterbeek et Woluwe-Saint-Lambert. Une desserte facilitée des cimetières d’Uccle, Bruxelles et Anderlecht

Les lignes de bus 37 et 43 seront déviées pour offrir une desserte du cimetière d’Uccle entre 9 h 30 et 16 h 30. Les lignes 59 et 63 seront quant à elles déviées pour permettre de rejoindre facilement l’arrêt Jules Bordet, à proximité des cimetières de Bruxelles, Schaerbeek et Evere, entre 7 h 30 et 16 h 30. Enfin, les lignes de bus 73 et 74 seront déviées pour faciliter l’accès au cimetière d’Anderlecht entre 8 h et 16 h 30.

Une navette vers les cimetières d’Etterbeek et Woluwe-Saint-Lambert