Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La crise énergétique touche tout le monde et la Stib ne fait pas exception. La société de transports publics à Bruxelles consomme 250 gigawatts heure par an pour son réseau et ses bâtiments. Cela représente 0,3 % de la consommation totale en Belgique, affirme la Stib. La très grande majorité de cette énergie permet l’exploitation du réseau.

« Nous faisons énormément de choses pour gérer et réduire notre consommation énergétique et nous n’avons pas attendu la crise énergétique actuelle pour le faire. Il y a des mesures qui sont prises au niveau du réseau directement, mais également des mesures qui sont prises au niveau de nos dépôts et bâtiments », déclare la porte-parole Cindy Arents.