Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Difficile de résister à la bonne odeur de cookies qui s’échappe du 391 de la chaussée de Waterloo à Ixelles. Depuis le mois de juin, Virginia a ouvert sa boutique de cookies. « Cela faisait longtemps que j’avais envie de me lancer dans la vente de cookies. Tout simplement parce que j’aime ça. Mais je n’avais jamais le temps. Et puis lors du premier confinement en 2020, j’ai décidé de me lancer en proposant des cookies en livraison sur Instagram », avance Virginia, 28 ans.