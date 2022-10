Le Baudourois Antoine Delie va faire la première partie de Chimène Badi à l’Olympia au mois de janvier: «Le rêve de tout artiste!»

Quelle consécration pour Antoine Delie ! Le 22 janvier prochain, le Baudourois fera la première partie de Chimène Badi à l’Olympia à Paris.

Un rêve qui se réalise pour le chanteur, qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux : « Ce soir, je vois la vie en rose en vous annonçant que j’ai l’immense honneur de faire la première partie de Chimène Badi à l’Olympia. C’est un rêve qui se réalise ! On se retrouve donc le 22 janvier 2023 à Paris. Merci ma Chimène d’avoir toujours été là pour moi depuis 2014 et de continuer à me soutenir à chaque instant de ma vie ! Je t’aime si fort », a-t-il indiqué sur son compte Facebook.