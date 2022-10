Marché de Mons: les navettes depuis Jurbise suspendues jusqu’en avril 2023

Infrastructures sportives partagées entre Lens et Jurbise: «Le dossier avance» Si le projet ne plaît pas à tous, les infrastructures partagées entre les entités de Lens et de Jurbise risquent bien de voir le jour. Le dossier a à nouveau été évoqué lors du conseil communal jurbisien.

Un complexe sportif en face du parc communal de Jurbise. - H.W./D.R.

Par la rédaction

Le dossier des infrastructures sportives partagées avec Lens avance, annonce la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant. Le conseil communal a lancé la procédure de marché public pour désigner l’auteur du projet.

Des infrastructures communes mais localisées à Jurbise. - H.W.

Les élus ont officiellement approuvé le lancement de la procédure de marché public afin de consulter l’intercommunale ECETIA. La commune va lui confier la mission d’auteur de projet pour l’élaboration et le suivi du dossier complet portant sur la construction des infrastructures sportives communes entre les deux entités.

Un subside fédéral

Cette nouvelle démarche fait suite à la réception d’une promesse de subvention signée par le ministre Dolimont, en charge des infrastructures sportives. Celui-ci a informé les deux communes que le gouvernement wallon a marqué un accord de principe pour subsidier ce projet. Concrètement, une somme allant jusqu’à 2.668.050 € pourrait être octroyée pour ces infrastructures.

Le projet bénéficiera aux deux entités. - D.R.

Pour rappel, le futur complexe sportif pourrait proposer aux habitants des deux entités une grande salle multisport et une salle plus petite pour des disciplines comme le football, la gym, le basket ou encore la danse. Il serait géré en commun par l’intermédiaire d’un conseil de gestion composé de représentants des deux communes mais aussi des écoles et clubs qui utiliseraient les installations.