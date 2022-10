Pascal Smet (one.brussels) se désolidarise de Nawal Ben Hamou (PS) sur la suppression des commissions de concertation à Bruxelles: «Pas eu de débat à ce sujet»

Les dernières déclarations de Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État en charge du Logement, ont fait bondir plusieurs députés bruxellois. Lors du salon de l’immobilier Realty en septembre, elle a proposé de supprimer les commissions de concertation et de donner la délivrance des permis d’urbanisme directement à la Région bruxelloise. Interpellé en commission, Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État à l’Urbanisme, s’est distancié de la socialiste.

« Ma collègue a parlé en son nom propre. Elle en a le droit et je peux comprendre son irritation et sa frustration. Créer du logement social à Bruxelles demande beaucoup de temps. Et elle s’est prononcée dans ce contexte-là. L’aboutissement ou la complication d’un dossier peut parfois être lié à leur mauvaise qualité, mais la cause peut également souvent être trouvée dans un réflexe Nimby des communes, qui s’exprime lors des commissions de concertation. Parfois aussi, une collaboration est amorcée mais les communes cessent de jouer le jeu lorsqu’un comité de quartier s’oppose à un projet. Ce sont ces situations qui ont amené ma collègue à hausser le ton et à émettre cette suggestion, afin d’accélérer la construction de logements sociaux à Bruxelles, ce qui est effectivement nécessaire », a répliqué l’élu aux députés qui l’ont interpellé à ce sujet. « Ses idées n’engagent cependant qu’elle. Il n’y a cependant pas eu de débat au sein du gouvernement à ce sujet. »