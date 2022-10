Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Attention si vous décidez de profiter du beau temps à Auderghem près de la Promenade verte, dans le bas de la chaussée de Wavre. « Au niveau de l’arrêt de bus Auderghem Shopping, il y a de très nombreux frelons asiatiques. Ils m’ont chargé deux ou trois fois. Heureusement, je n’ai pas été piqué mais ils sont agressifs », alerte un internaute sur le groupe Facebook « Auderghem, ma commune ! ».

La commune est au courant et a déjà pris des dispositions. « On a tout de suite appliqué la procédure et appelé le 112. Les pompiers sont venus sur place pour retirer le nid mais ils n’ont pas réussi à bien le localiser. Il serait dans le talus mais il faudrait le débroussailler pour qu’ils puissent intervenir », explique Matthieu Pillois (DéFI), échevin de l’Espace public.