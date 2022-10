De rendez-vous en cachette au grand amour: Christine et Silvio, d’Eugies, sont mariés depuis 50 ans

Silvio a vu le jour à Wasmes le 27 mai 1951. Après avoir suivi les cours en dessin industriel, soudure et comptabilité aux Aumôniers de Boussu, il débute à l’âge de 16 ans en tant que chauffagiste chez Jaucot à Ghlin où il restera durant 12 ans.

Des échanges de regard

La rencontre entre Christine et Silvio s’est produite grâce à leurs deux sœurs respectives qui étaient amies. En 1969, la jeune fille organise une « boum » où Silvio était présent. Après quelques échanges de regard, de courrier et quelques rendez-vous en cachette derrière l’usine Daewoo à Frameries, ils se marient. De leur amour sont nés Lorenzo en 1974 et Virginie en 1980.