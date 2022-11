Pop & Clap, le nouveau ciné-club du Plaza à Mons: en avant-première «Fumer fait tousser» de Quentin Dupieux

Programmés, promotionnés et présentés par des jeunes cinéphiles de la région de Mons, les films de ce ciné-club étaient à la fois des avant-premières attendues et des classiques du cinéma. Le club organisait aussi la légendaire « nuit fantastique » qui se déroulait chaque année au moment du Festival du Film Fantastique de Bruxelles. En 2022, place à une nouvelle génération et à un nouveau groupe !

Synopsis

Plus imprévisible que Au poste ! et encore plus délirant que Mandibules, le nouveau Quentin Dupieux pousse les curseurs à fond pour un résultat ultra cocasse et gore qui, mine de rien, reflète bien les travers de notre société à bout de course. Il est temps de sauver le monde, mais faisons-le avec humour (noir) !

« Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les « TABAC FORCE », reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre… ».

En pratique

Rendez-vous le samedi 5 novembre à 20h.

Tarif unique : 6 €

Infos au 065/35.15.44 ou par mail à info@plaza-art.be