La Cour des Comptes attire l’attention sur la répétition de déficits en Région bruxelloise

L’écart s’explique, d’une part, par la prise en compte par l’ICN d’un montant total de corrections SEC de quelque -10 millions d’euros, alors que le gouvernement avait estimé pouvoir appliquer un montant total de corrections positives de 968 millions d’euros (essentiellement des dépenses d’investissement exceptionnelles (e.a. métro, tunnels) et des dépenses liées à la crise sanitaire), soit un impact total d’un peu plus de -978 millions d’euros, et d’autre part, par une sous-utilisation des crédits plus élevée que prévue, améliorant le solde de quelque 500 millions d’euros.

De plus, la Cour a formulé une opinion défavorable sur les comptes généraux 2019 et 2020 d’Iriscare. La Cour affirme ne pas avoir reçu les comptes généraux 2020 et 2021 de l’ASBL Bruss’Help et de l’ASBL New Samusocial et les comptes consolidés 2019, 2020 et 2021 de la Commission Communautaire Commune.