Teresa, une infirmière de 23 ans, poignardée à mort dans un appartement du centre de Bruxelles: son ex-compagnon a été interpellé

C’est un drame qui s’est déroulé jeudi à Bruxelles. Teresa Rodríguez, une infirmière de 23 ans originaire de Valladolid en Espagne, a été retrouvé morte, jeudi matin vers 8h30, dans un appartement situé rue du Midi, dans le centre de Bruxelles. Elle a été tuée par son ex-compagnon âgé de 24 ans. Selon plusieurs médias espagnols, Ce dernier était venu à Bruxelles pour tenter de la faire revenir auprès de lui. Devant le refus de la jeune femme, il l’a poignardé avant de tenter de se suicider en sautant par la fenêtre. Il a été transporté à l’hôpital avant d’être interpellé et privé de liberté. L’homme est un garde civil.

Teresa avait fait des études d’infirmières à Valladolid. Elle parlait anglais et français. Elle a travaillé pendant près d’un an au centre de don de sang de Castilla y Léon. En juin, elle avait déménagé en Belgique pour travailler à l’Institut Jules Bordet à Bruxelles. Teresa était la fille d’un fonctionnaire du conseil municipal de la ville espagnole de Valladolid. Coïncidence, le père de la victime, Juan Rodrigues, prenait sa retraite ce vendredi et l’hommage prévu en son honneur a été suspendu. Par contre, une minute de silence a eu lieu ce vendredi devant la maison communale de Vallodolid en Espagne en présence du maire de la ville et des autorités.