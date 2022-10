Basket: Mons-Hainaut devra forcer l’exploit à Hasselt, dimanche, en Coupe

Mons-Hainaut 87

Limburg 87

Scores : 21-25, 42-49, 70-73.

Mons : 28 LF sur 39, 22 sur 37 à 2 pts, 5 sur 14 à 3 pts, 33 rebonds, 13 assists ; Thielemans –, Moore –, Neri 5, Legrand –, HARRIS 9, Godimus –, VRABAC 19, MINTOGO 6, MORTANT 17, BRAXTON 9, Gavrilovic 12, Zubac 10. Limburg : 18 LF sur 20, 18 sur 33 à 2 pts, 11 sur 26 à 3 pts, 25 rebonds, 23 assists ; SERRON 9, Lesuisse -, Abelhausen -, Lambot 2, DELALIEUX 10, Ceyssens 17, Dedroog 6, DAMMEN 9, Desiron 0, DE ZEEUW 6, Hammonds 10, STEIN 18.

Ah, ce fameux charme de la Coupe ! Bien que ces huitièmes de finale ne soient pas à élimination directe, ils offrent de belles affiches, avec ce petit supplément d’âme et de suspense. À vrai dire, on ne s’en privera pas en ces temps difficiles. C’est tout l’intérêt de ce genre de rendez-vous en back-to-back. Si on échoue lors de la première mission, pas le temps de tergiverser durant une semaine.

Alors que Mons-Hainaut avait prouvé contre Liège avoir trouvé la parade dans sa besogne défensive, face aux Limbourgeois, on ne peut pas vraiment dire que la défense était satisfaisante. Et pour cause, la formation de Limburg est parvenue à inscrire 49 unités lors du premier acte. Un paramètre qui aura sans doute eu le don de mettre Vedran Bosnic dans une certaine colère dans les vestiaires.

Moins d’expérience

Pas de doute, les mots du coach montois se sont traduits par davantage d’intensité et de solidarité dans la tâche défensive. Mais l’efficacité voire l’insolence, par moments, des protégés de Raymond Westphalen, a largement pesé dans la balance. Au total de la rencontre, Limburg a inscrit onze tirs depuis le périmètre. Mais l’abnégation de BMH, guidé par un trident belge (Igor Mintogo, Zacch Mortant et Giuliano Neri) déterminé, a relancé la partie à plusieurs reprises, au point de parvenir à signer un partage. En Coupe, c’est effectivement possible lors des matches en aller-retour. Les Montois auraient pu baisser pavillon lorsque la formation flamande a pris un viatique de treize points (48-61, 22e).

Moore n’a pas joué

Notons également que l’absence de Charlie Moore, certes sur la feuille mais blessé au dos, s’est avérée préjudiciable pour les Montois. On ne peut nier que la créativité et l’assurance du meneur américain ont manqué… Il pourrait toutefois jouer ce dimanche. Une solide arme pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale. En espérant que les Renards ne vivent pas le même calvaire que lors de la première journée de championnat.