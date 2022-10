C’est bientôt terminé de garer les trottinettes n’importe où en région bruxelloise

Le texte n’a pas encore fait l’objet d’un accord politique à ce stade - les ministres ont préféré attendre la phase de concertation, entre autres, avec les communes, les opérateurs et les zones de police.

Il ressort toutefois d’une lecture attentive de cette pièce que l’on se dirige vers une limitation du nombre de trottinettes, via des restrictions en fonction du résultat de l’évaluation à laquelle les opérateurs seront soumis; vers des restrictions au stationnement qui pose de réels problèmes actuellement en raison de son caractère souvent sauvage; et vers une limitation de vitesse en fonction des zones et des types d’engins concernés pour limiter les risques d’accidents actuellement en recrudescence.