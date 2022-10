Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nombreuses communes lancent des nouveaux plans de mobilité, qu’en est-il à Uccle ?

Il n’y aura pas de révolution en la matière, c’est certain. On ne va pas accepter de placer à tout va des blocs de béton et des ronds-points provisoires. Je n’ai pas attendu l’arrivée de Good Move à Uccle pour constater qu’on doit avancer sur la mobilité. Comment est-ce qu’on fait ? On partage l’espace public sans pour autant mettre la faute sur l’automobiliste, mais en lui rappelant qu’il doit tenir compte du fait que cet espace doit se partager. Mon job, c’est de protéger Uccle et les Ucclois, et c’est ce que j’entends faire. S’il y a des bonnes mesures à amener, je les écoute, mais en l’état, je n’ai pas besoin de Good Move.