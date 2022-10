Destruction d’une partie du bois Georgin à Schaerbeek: «une décision inacceptable»

Le répit a été de courte durée. Dans le cadre du chantier du nouveau siège de la VRT à Schaerbeek, des entrées, pour permettre le passage des camions, sont en train d’êtres aménagées et des arbres abattus. Le mercredi 19 octobre, les tronçonneuses ont retenti avant que le chantier ne soit fermé par Bruxelles Environnement suite au nom respect des dérogations. Dans ces arbres, il y a des espèces protégées qui y vivent comme le lérot. Et le comité de quartier Médiapark et Tuiniersforum des jardiniers se mobilisent pour empêcher la destruction des arbres.

Sauf que le chantier a repris le lundi 24 octobre. « Bruxelles Environnement jugeant que la protection des lérots est désormais assurée. Moins d’une semaine après la marche pour le climat, la VRT, le gouvernement bruxellois et la commune de Schaerbeek ont donc respectivement demandé et accordé les autorisations pour attaquer cette forêt urbaine et mettre en danger les espèces protégées qui y vivent », commentent les représentants du Tuiniersforum des jardiniers dans un communiqué.