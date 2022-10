Talents, une exposition pour mettre en llumière les créations artistiques des personnes en situation de handicap à Woluwe-Saint-Lambert

Le Silex et le Centre de loisirs Evasion, dont l’une des missions est de donner à chacun le droit et l’accès à des loisirs librement choisis selon les possibilités de chacun, s’associent afin que soient mises en lumière, à travers l’exposition, les créations réalisées par les participants aux ateliers qu’ils organisent. Des toiles, des peintures aux différentes techniques, des portraits, des objets de décoration, des pièces uniques dignes d’une d’un grand styliste, tous réalisés par des personnes en situation de handicap seront exposés et sortis de leur cadre habituel pour être vus par le plus grand nombre.

Les œuvres seront mises en lumière permettant à leurs auteurs d’être découverts et saluant ainsi leur talent et le travail accompli. Car mettre en valeur les créations artistiques de personnes en situation de handicap permet de changer le regard du public sur ces artistes en valorisant leurs compétences.