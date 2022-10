Tout juste licencié par le Sporting d’Anderlecht, Felice Mazzù pourrait rebondir en Ligue 1

Juste après le Clasico contre le Standard de Liège, la direction anderlechtoise a décidé de licencier Felice Mazzù suite à de mauvaises performances. L’entraîneur par le Sporting de Charleroi et Genk pourrait finalement coacher en Ligue 1.

D’après les informations de So Foot, confirmées par la suite par Sacha Tavolieri, le Stade de Reims serait intéressé par la venue de Felice Mazzù en Ligue 1. Le club est pour le moment très proche de la zone rouge au classement et a licencié Oscar Garcia. Actuellement, c’est Will Stil qui assure l’intérim.