La Maison Dandoy et Brussels Beer Project s’associent pour proposer leur Tough Cookie

C’est avec la brasserie bruxelloise, Brussels Beer Project, que la Maison Dandoy s’associe à nouveau pour annoncer le retour du Tough Cookie. C’est la deuxième fois – la première en 2019 – que la biscuiterie installée rue au Beurre s’associe à Brussels Beer Project, cette brasserie ayant pour objectif de dépoussiérer les bières d’abbaye depuis son terrain de jeu au cœur de Bruxelles. Une collaboration évidente pour ces deux acteurs bruxellois, qui mettent un point d’honneur à créer des pépites de gourmandises, qu’elles soient croquantes ou gazeuses. Des valeurs communes, une envie de participer à une économie circulaire et plus verte, le besoin de casser les codes... autant de raisons qui permettent la réintroduction du Tough Cookie dans les comptoirs de la Maison Dandoy et sur les étagères de la brasserie.

Du biscuit à la bière...

Dandoy est bien souvent synonyme de tradition, mais aussi d’innovation. C’est en se penchant sur les différentes possibilités afin d’être toujours plus responsable, surtout dans le contexte actuel, que les équipes Dandoy ont nourri l’ambition de créer quelque chose de bon avec ce qui leur restait sur les bras en fin de production. Les incontournables spéculoos brisés, qui ne pouvaient donc plus être vendus, ont pris la route de la brasserie bruxelloise afin d’être intégrés au processus de fabrication d’une bière tout à fait inédite, aux notes de spéculoos, baptisée Tough Cookie. Une stout à 7,5 % pour cette nouvelle édition, jouant l’équilibriste entre malt, épices et amertume.