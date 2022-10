Les travaux de réaménagement de la rue De Koninck et de la place Jef Mennekens sont terminés à Molenbeek

La rue De Koninck était une route à double sens, sans piste cyclable et avec des trottoirs en mauvais état, et qui menait à la place Mennekens, peu sûre et chaotique. L’infrastructure n’était pas adaptée aux usagers vulnérables et avait un besoin urgent de rénovation.

« Nous avons voulu que cet espace public soit plus convivial et adapté aux différents modes de déplacements. En concertation avec le quartier, le bureau d’architectes « C2 Project » s’est chargé de dessiner le projet de réaménagement », commente la commune de Molenbeek.