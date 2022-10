Le pont du Jubilé va être rénové à Molenbeek

Depuis plusieurs années, le pont du Jubilé, qui surmonte le site de Tour&Taxis et qui fait la jonction entre le boulevard du Jubilé (Molenbeek) et le boulevard Emile Bockstael (Laeken), un peu plus loin, est en très mauvais état. Une seule bande de circulation, avec sens de circulation alterné, a été mise en place afin de pallier aux problèmes de stabilités du pont.

La SNCB est propriétaire du pont. Et bonne nouvelle, un accord a enfin été trouvé pour réaliser la rénovation de ce pont. « Heureusement nous avons pu trouver un accord : la SNCB et la Région paieront chacune la moitié de la rénovation, soit un total de 8 millions d’euros. Après cela, le pont sera transféré à la Région pour un euro symbolique », commente Jef Van Damme, échevin des Travaux Publics à Molenbeek, sur son site internet.