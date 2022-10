Incendie dans un hôtel de passe du centre-ville de Bruxelles: «Il n’y a pas eu de victime», indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés ce samedi soir, vers 21 h 20, à la rescousse pour maîtriser un incendie qui avait pris au niveau d’un fauteuil dans une chambre située au troisième étage d’un hôtel de passe de la rue Saint-Jean Népomucène, dans le centre-ville de Bruxelles.

de videos

« Vu la fonction du bâtiment, les soldats du feu ont dû forcer quelques portes pour trouver la chambre où ça brûlait. Ils y sont finalement arrivés via un escalier de secours et une autre entrée du bâtiment située rue des Commerçants. Le 3e étage du bâtiment est inhabitable. Il n’y a pas eu de victime. A nouveau vu la fonction du bâtiment, les soldats du feu ont réalisé un « search and rescue » assez poussé parce qu’ils ne disposaient d’aucune information quant au nombre de personnes présentes. L’origine du sinistre reste à déterminer. Les soldats du feu ont quitté les lieux vers 23 heures », indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.