15 familles ont, pendant un mois, décidé de changer leurs habitudes de mobilité en région bruxelloise. Elles ont participé à l’expérience « Mobility Switch ». Triées sur le volet pour l’expérience, ces familles ont reçu un budget mobilité ainsi qu’un coaching afin de se passer de la voiture pendant un mois. « Avec mon associé, nous avons créé Green Impact qui met en place des projets innovants et durables pour améliorer nos habitudes dans la vie de tous les jours. Un de ces projets est Mobilité Switch. Au lieu de faire une grande enquête, nous avons voulu lancer une expérience. De nombreuses familles ont peur de passer le cap et d’abandonner la voiture. Elles se posent beaucoup de questions. Ici, nous les avons accompagnées pendant un mois », commente Frédéric John, le coordinateur du projet. Pour participer à l’expérience, il fallait disposer d’au moins une voiture et éventuellement d’avoir un ou deux enfants. Chaque famille recevait un vélo électrique ainsi qu’un budget mobilité variant entre 300 et 500 euros.