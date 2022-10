Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après un premier refus en 2021, le projet de réaménagement de l’ancien site de bureaux d’AstraZeneca et Therabel dans le quartier Calevoet est à nouveau passé en commission de concertation début octobre. Le projet vise à démolir les deux immeubles de bureaux existants sur le site et à construire 11 immeubles de logements pour aménager 229 logements et 199 emplacements de parkings souterrains.

Un projet de grande ampleur qui fait peur aux riverains. « Ils n’ont aucun souci à se faire. Le projet présente moins de béton, moins de danger d’inondation, moins de circulation, mais plus d’espaces verts et de logements qualitatifs pour les Ucclois. Ce projet est le parfait exemple de ce qu’il faut dorénavant faire en matière d’urbanisme à Bruxelles », avancent les trois promoteurs Cores Development, LIFE et miix.