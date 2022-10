Sports de combat: Eliano Lapaglia, une grainede champion!

C’est en banlieue de la capitale italienne que la fédération XFC avait pris ses quartiers pour organiser ces championnats du Monde dédiés aux combattants amateurs. Le meeting était ouvert aux combattants des quatre coins d’Europe, sans distinction d’âge ni de niveau. C’est dans ce contexte que Toni Suruswadee avait pris la direction de l’Italie, le week-end dernier, avec deux de ses élèves. « Je les ai inscrits en boxe thaï, mais ce n’était pas la seule discipline représentée. Il y avait également du kick-boxing et du MMA », explique l’entraîneur du TS Siamboxing, qui fréquente les infrastructures sportives de l’ICET à Cuesmes. « C’est d’ailleurs dans un octogone de MMA que tous les combattants se sont produits. Il n’y avait pas de ring ».

Si Maxime Hermant, 23 ans, n’a pas réussi à s’imposer face à un boxeur parisien, l’autre licencié du cercle montois, le jeune Eliano Lapaglia, 13 ans, a lui remporté son combat et ainsi enfilé la ceinture chez les plus jeunes. « Deux rounds d’une minute et 30 secondes l’attendaient », reprend le formateur. « À cet âge, les K.-O. ne sont pas autorisés. C’est donc sur la technique et la gestuelle que les combattants sont cotés. Ils doivent inscrire le plus de points en touchant leur adversaire. Ils doivent d’ailleurs modérer les coups portés au visage et à la tête. Dans ce contexte, Eliano a parfaitement appliqué mes consignes et écouté mes conseils. J’ai tout de suite cerné son adversaire et donné les bonnes directives à mon boxeur. Il est resté bien concentré sur son adversaire qu’il a rapidement déstabilisé pour marquer des points importants, sans forcément chercher à le mettre K.-O. ».

Cette victoire est d’autant plus symbolique pour le jeune entraîneur que le p’tit Eliano était encore coaché par son papa, Thong Suruswadee, il y a quelques années. Au décès du père de famille, intervenu inopinément en 2020, le fiston avait alors repris le flambeau pour ne pas laisser couler le club cher à son patriarche. « Mon boxeur a débuté sa formation avec mon père et, à ses côtés, avait déjà participé à des championnats du Monde qu’il avait perdus. Cette fois, c’était la bonne. Il a pris sa revanche ».

Une performance qui n’est pas due au hasard selon le technicien : « A cet âge, c’est l’enfant qui donne l’impulsion. C’est lui qui doit avoir envie de s’investir dans le sport. Il ne faut pas le forcer. Et à cet égard, je dois bien reconnaître qu’Eliano est quelqu’un de très ambitieux. Décrocher cette ceinture, c’était son rêve et il a beaucoup travaillé à l’entraînement. Il est récompensé de son travail. J’ai encore de beaux projets pour lui. Cette victoire, ce n’est qu’un début ».

Le 3 décembre, le club de boxe pieds-poings organisera d’ailleurs la deuxième édition de son gala « King of Siam » (infos et réservations au 0483/99.47.26). Alors qu’il avait déjà attiré Jérôme Le Banner pour dispenser un stage inédit à Havré, Toni Suruswadee annonce que la star sera à nouveau de la partie dans le hall omnisport de Cuesmes. « Sa femme combattra, donc Jérôme sera présent », souligne l’organisateur. « L’affiche sera composée d’athlètes professionnels reconnus sur la scène internationale. Le spectacle sera donc au rendez-vous ».

