Guillaume Gillet nouveau coach des «RSCA Futures»: «J’ai été surpris par la proposition du club»

Si Robin Veldman n’est pas parvenu à gagner son premier match comme T1 intérimaire de l’équipe A, contre le FCSB jeudi dernier, Guillaume Gillet, lui, s’est offert un premier succès à la tête des « RSCA Futures ». Pour sa toute première comme T1 en carrière, le Liégeois s’est imposé sur la pelouse du Beerschot samedi soir (1-2). Les deux buts bruxellois ont été inscrits par Anouar Ait El Hadj, qui a pleinement profité de l’apathie anversoise, et l’inévitable Lucas Stassin, pour son huitième de la saison dans l’antichambre de l’élite.

Si cette victoire met fin à deux revers de rang pour la deuxième équipe du Sporting, elle est évidemment très particulière pour Guillaume Gillet qui était encore assistant de Felice Mazzù, une semaine auparavant, et a été propulsé coach des U23 en début de semaine. « Cela a été une semaine très difficile pour moi », reconnaît le principal intéressé. « On sait ce qui est arrivé à Felice Mazzù et j’étais très triste pour lui. On sait comment fonctionne le monde du football. Mais on doit aller de l’avant. J’ai été surpris par la proposition du club : devenir entraîneur principal, seulement quatre mois après mes débuts dans le staff, est une sacrée expérience. Et en même temps, c’est une superbe opportunité de montrer de quoi je suis capable sur le banc. »

Et il l’a déjà montré, samedi soir avec ce premier succès. « Je suis très fier de mes joueurs », avance Gillet. « Ils ont beaucoup travaillé pendant la semaine et ont bien compris ce que je leur demandais de faire. Sur ce point-là, c’est une semaine parfaite pour moi, même si une victoire ne me suffit évidemment pas. Je veux continuer à gagner des matches. » Prochain rendez-vous des « RSCA Futures » et de Guillaume Gillet : le Standard, au Heysel, vendredi soir (20h). Encore un match particulier pour l’amoureux du FC Liège…