Yari Verschaeren, touché au genou, n’a pas joué face à Eupen: «On ne voulait prendre aucun risque avec lui»

Pourtant annoncé dans le noyau anderlechtois pour la venue d’Eupen, Yari Verschaeren ne figurait finalement pas sur la feuille de match ce dimanche. La raison ? Un souci au niveau du genou pour le numéro dix des Mauves auteur d’une très bonne prestation en Conference League, jeudi. Samedi soir, le staff anderlechtois a décidé de retirer le milieu offensif du noyau. « On ne voulait pas prendre le moindre risque avec Yari », a indiqué Robin Veldman après le succès contre Eupen.

Le joueur doit encore passer certains tests médicaux en début de semaine et sera alors fixé sur sa blessure mais également sur la durée de son indisponibilité. « On verra avec le staff médical s’il est en état de faire le voyage ou non à Silkeborg », a ajouté son entraîneur. Ce serait une perte quand on sait que ce match crucial se disputera, jeudi, sur une pelouse synthétique où le gabarit et la technique de Verschaeren seront des atouts.