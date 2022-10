Hervé Koffi a retrouvé sa place entre les perches au Sporting de Charleroi: «J’étais stressé, car on m’attendait»

Face à l’Antwerp, le Burkinabé a fait son grand retour, après cinq matches hors du onze de base. Et il a retrouvé son niveau comme si de rien n’était. « J’ai eu la confirmation jeudi. Cédric (Berthelin) m’avait dit de bien me préparer. J’étais stressé, car je savais qu’il ne fallait pas que je me rate. Plein de personnes m’attendaient. Certains gardiens perdent leurs repères. D’autres savent maintenir leur niveau. J’ai eu la chance de bien négocier mon premier ballon et je suis rentré dans mon match », commentait-il, modeste.

Pourtant, il ne cache pas qu’il a vécu des moments difficiles avant son retour. « C’est vrai qu’à mon retour de la sélection, je n’étais pas trop bien. Il y avait un peu de tout. C’était une fatigue physique et mentale. J’ai dû rester à l’écart du groupe. On a pris cette décision avec le coach, même si c’était son choix. C’est quelque chose qui fait mal, qui touche. Finalement, tout s’est bien passé. J’ai dû travailler pour revenir. Je suis même revenu plutôt que prévu. J’ai eu la chance aussi d’avoir pas mal de personnes à côté de moi, qui m’ont soutenu. C’étaient des moments difficiles. Mais j’ai cru en moi. Le travail n’est pas terminé. Il va falloir que je confirme lors des prochains matches. »