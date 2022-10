Pour tous ceux qui veulent réduire leurs déchets, la Ville de Mons relance le défi «familles zéro déchet», et c’est gratuit!

L’échevine de la Propreté, Charlotte de Jaer (Ecolo), présente l’initiative : « Outre l’amincissement du sac-poubelle, l’expérience que nous proposons aux familles leur permettra de prendre conscience des déchets générés par leur mode de vie et de consommation. Elles découvriront des pratiques alternatives pour réduire ces déchets, voire même les réutiliser. À travers eux, nous espérons toucher encore plus de gens et lancer une dynamique collective plus large autour du zéro déchet à Mons ».

Ateliers mensuels

Et la Ville d’ajouter : « En plus des ateliers mensuels, les familles recevront un mailing bourré de trucs et astuces. Les recettes et les bons plans échangés lors des ateliers et dans les mailings seront ensuite mis à disposition du public sur la page dédiée au zéro déchet sur le site de la Ville de Mons ».