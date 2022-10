Un «vendredi de la colère» organisé à Mons: «Contre les factures trop chères et le gouvernement»

Leur but : « Aller chercher l’argent dans les poches de ceux qui profitent de cette crise énergétique pour encore plus s’enrichir. »

À quelques jours de la grève générale, c’est officiel : un vendredi de la colère sera organisé le 4 novembre à Mons « pour obliger le gouvernement à agir », annonce le PTB. Vu le contexte actuel, le parti de gauche a décidé de mener une action « contre les factures trop chères et contre ce gouvernement complice des multinationales de l’énergie. »

Des témoignages

Concrètement, le rendez-vous est donné le 4 novembre dès 18h30 sur la place devant le 51, Boulevard Dolez à Mons. « Venez avec vos factures et témoignages », précise le PTB. Il y aura des animations, des prises de paroles et des témoignages expliquant que la situation n’est plus tenable « même en travaillant ».