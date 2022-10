Le ministre bruxellois Sven Gatz invité à Washington pour promouvoir SmartMove

Cette conférence regroupe un certain nombre d’experts, de hauts fonctionnaires et de personnalités de divers horizons issus des secteurs privés et publics qui partageront leurs projets et expériences respectives en matière de mobilité, transports et technologies. Si SmartMove ne fait pas encore l’objet d’un accord au sein du Gouvernement bruxellois, le projet jouit déjà d’une excellente réputation et intéresse fortement à l’étranger. En effet, la Fédération Routière Internationale qui est une organisation mondiale à but non lucratif, dont le siège est à Washington DC depuis 1948 et soutenue par des bureaux régionaux dans le monde entier, tient à ce que SmartMove prenne une place importante dans la conférence qu’elle organisera à Washington DC.

Sven Gatz, ministre Bruxellois en charge du Budget et des Finances : « Je suis convaincu que notre projet fiscal visant à désengorger le trafic, améliorer la qualité de l’air, et soutenir l’économie locale apparait comme la solution d’avenir pour une mobilité plus douce à Bruxelles », explique le ministre Sven Gatz. « Nous avons le souhait d’ouvrir la voie vers un système de transport moderne et équitable et les enjeux climatiques font que cette réflexion s’installe en dehors de notre ville et en dehors de notre pays. Je me réjouis de voir que Bruxelles est désormais mise en avant pour le caractère innovant et avant-gardiste de sa démarche qui consiste à apporter une nouvelle solution concrète et réaliste afin d’améliorer significativement la qualité de vie dans l’espace public. Cette mission de travail sera une nouvelle occasion de permettre à Bruxelles de briller à l’internationale, de construire de nouveaux partenariats, d’élargir la réflexion sur les stratégies qui sont menées en matière de mobilité plus efficace et plus durable et de mettre en lumière le système SmartMove et les investissements tant politiques qu’économiques qui sont nécessaires à sa réalisation. »